В северной части Уфы грузовик протаранил столб и загорелся

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-25T09:52:25+03:00

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В уфимской Черниковке загорелся грузовик, протаранивший столб. Снимки с места происшествия и первые свидетельства очевидцев появились в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Вологодская и Орджоникидзе. Водитель за рулем большегруза Камаз съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

После столкновения грузовик задымился

Практически сразу из кабины повалил дым, через считанные минуты появилось пламя. Очевидцы пытались подавить огонь, засыпав машину песком, однако их усилия ни к чему не привели, и грузовик буквально вспыхнул. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы оперативно потушили огонь. По свидетельствам очевидцев, водитель многотонной машины выжил. Эту информацию подтвердили в МЧС. Согласно данным аварийного ведомства, в инцидент пострадавших нет.

фото: камера "Уфанет"

Неподалеку от места происшествия стоит «помятый» внедорожник. Возможно, перед тем как протаранить столб, грузовик столкнулся с другой машиной.

Рядом с местом ДТП стоит "помятый" внедорожник

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники дорожной полиции. В настоящий момент – 11:40 – большегруз все еще не эвакуирован.

ИСТОЧНИК KP.RU