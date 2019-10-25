2019-10-25T09:52:25+03:00
Происшествия

В северной части Уфы грузовик протаранил столб и загорелся

ДТП произошло на пересечении улиц Вологодская и Орджоникидзе
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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В уфимской Черниковке загорелся грузовик, протаранивший столб. Снимки с места происшествия и первые свидетельства очевидцев появились в социальных сетях.

ДТП произошло на пересечении улиц Вологодская и Орджоникидзе. Водитель за рулем большегруза Камаз съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

После столкновения грузовик задымился

После столкновения грузовик задымился

Практически сразу из кабины повалил дым, через считанные минуты появилось пламя. Очевидцы пытались подавить огонь, засыпав машину песком, однако их усилия ни к чему не привели, и грузовик буквально вспыхнул. Прибывшие на место сотрудники пожарной службы оперативно потушили огонь. По свидетельствам очевидцев, водитель многотонной машины выжил. Эту информацию подтвердили в МЧС. Согласно данным аварийного ведомства, в инцидент пострадавших нет.

фото: камера "Уфанет"

фото: камера "Уфанет"

Неподалеку от места происшествия стоит «помятый» внедорожник. Возможно, перед тем как протаранить столб, грузовик столкнулся с другой машиной.

Рядом с местом ДТП стоит "помятый" внедорожник

Рядом с местом ДТП стоит "помятый" внедорожник

В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники дорожной полиции. В настоящий момент – 11:40 – большегруз все еще не эвакуирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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