«Эти ребята потеряли свою честь»: уфимцев возмутили полуголые мужчины в центре города

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-25T09:08:41+03:00

Как ни в чем не бывало, они дефилируют по Гостиному двору [видео]

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Сегодня утром, 25 октября, в центре города уфимцы заметили полуголых мужчин. Очевидцы сразу же достали телефоны и начали снимать их. Фотографии и видеозаписи появились социальных сетях. Как ни в чем не бывало, неизвестные разгуливают в гольфах, подгузниках и чепчиках по Гостиному двору.

Пользователи в комментариях сразу же начали выдвигать свои версии того, что вынудило мужчин перевоплотиться в младенцев и устроить прогулку. Согласно самому популярному предположению, люди в подгузниках – участники тренинга личностного роста. Возможно, таким образом их вынуждают выходить из зоны комфорта. Среди пользователей нашлись и те, кто воспринял поступок мужчин близко к сердцу.

– Эти ребята потеряли свою честь ,мужчинами их никак не назовёшь, – заявил один из комментаторов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740021" frameborder="0"></iframe> Полуголые мужчины в подгузниках в Уфе // 25.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU