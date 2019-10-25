«Эти ребята потеряли свою честь»: уфимцев возмутили полуголые мужчины в центре города
Сегодня утром, 25 октября, в центре города уфимцы заметили полуголых мужчин. Очевидцы сразу же достали телефоны и начали снимать их. Фотографии и видеозаписи появились социальных сетях. Как ни в чем не бывало, неизвестные разгуливают в гольфах, подгузниках и чепчиках по Гостиному двору.
Пользователи в комментариях сразу же начали выдвигать свои версии того, что вынудило мужчин перевоплотиться в младенцев и устроить прогулку. Согласно самому популярному предположению, люди в подгузниках – участники тренинга личностного роста. Возможно, таким образом их вынуждают выходить из зоны комфорта. Среди пользователей нашлись и те, кто воспринял поступок мужчин близко к сердцу.
– Эти ребята потеряли свою честь ,мужчинами их никак не назовёшь, – заявил один из комментаторов.
Полуголые мужчины в подгузниках в Уфе // 25.10.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU