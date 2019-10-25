2019-10-25T07:56:54+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель на микроавтобусе насмерть сбил мужчину

Шофер пытался обогнать попутную машину
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Накануне ранним утром в Уфимском районе произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Инцидент случился на 1486 километре трассы Самара-Уфа-Челябинск. По предварительной информации, 34-летний мужчина из Челябинской области за рулем Mercedes Sprinter при обгоне сбил жителя Салаватского района. Удар пришелся на левую часть микроавтобуса.

44-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По словам водителя, погибший шел в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано 12 ДТП, в которых два человека погибли и 12 – пострадали.

Напомним, вчера вечером после столкновения двух легковушек погибли два человека: один на месте, другой на больничной койке. Всего в медучреждение доставили пятерых пострадавших, среди них один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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