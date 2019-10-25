Следователи прекратили уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы

СЕГОДНЯ 07:17 2019-10-25T07:17:43+03:00

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В Уфе следователи прекратили уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра столицы Башкирии Александра Филлипова. Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, но следователи так и не нашли состава преступления. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката экс-чиновника.

Вся эта история началась с того, что в 2018 года Филиппову выдвинули обвинение, что он не заплатил подоходный налог в размере 3,7 млн рублей от продажи компании «Автореал» в 2011 году. Тогда его признали виновным и назначили штраф в 250 тысяч рублей, но позже освободили от наказания в связи с истечением срока давности по делу. Вот только Верховный суд республики это решение отменил и отправил на дополнительное расследование в прокуратуру. Теперь же за Филипповым признано право на реабилитацию, ведь, как сам утверждает бывший чиновник, он «находился под подпиской о невыезде, с арестованным имуществом из-за коррумпированных сотрудников прокуратуры».

ИСТОЧНИК KP.RU