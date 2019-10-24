Страшная авария на трассе в Башкирии: один человек погиб, еще пятеро, включая ребенка, в больнице

СЕГОДНЯ 20:07 2019-10-24T20:25:59+03:00

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Страшная авария произошла сегодня вечером, 24 октября, в Дюртюлинском районе Башкирии Как сообщает пресс-служба регионального МЧС на 30-м километре автодороги Дюртюли-Суккулово столкнулись встречные «Шевроле Круз», под управлением 38-летней уфимки, и ВАЗ-2115, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

По предварительным данным, в ДТП погиб водитель ВАЗа, еще четверо его пассажиров, а также 12-летний ребенок из внедорожника, с различными травмами были срочно госпитализированы в городскую клиническую больницу Дюртюлей.

Фото: МЧС по РБ

- На месте работают силы и средства МЧС, медики и сотрудники ГИБДД, - сообщили в ведомстве. – Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по РБ.

"КП-Уфа" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU