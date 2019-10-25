2019-10-25T06:29:49+03:00
Происшествия

В Башкирии на берегу реки обнаружили труп мужчины, которого разыскивали целую неделю

На теле погибшего следователи не нашли следов насильственной смерти
Яна БАЗЕКИНА
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Рядом с телом погибшего обнаружили бутылку из-под водки и пустой стаканчикРядом с телом погибшего обнаружили бутылку из-под водки и пустой стаканчикФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Страшную находку обнаружили жители деревни Кушулево, прогуливавшиеся возле местной реки Куваш. На берегу лежало тело мужчины, а рядом валялась пустая бутылка из-под водки и пластмассовый стаканчик.

Позже выяснилось, что погибшим оказался житель деревни Юнтиряк 1947 года. Пенсионера уже неделю разыскивали родственники и даже подали заявление о его розыске.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, а значит, пенсионер мог скончаться от сердечной недостаточности или отравиться алкоголем. Точную причину смерти сейчас предстоит определить в ходе судебной медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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