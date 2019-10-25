В Башкирии на берегу реки обнаружили труп мужчины, которого разыскивали целую неделю
Страшную находку обнаружили жители деревни Кушулево, прогуливавшиеся возле местной реки Куваш. На берегу лежало тело мужчины, а рядом валялась пустая бутылка из-под водки и пластмассовый стаканчик.
Позже выяснилось, что погибшим оказался житель деревни Юнтиряк 1947 года. Пенсионера уже неделю разыскивали родственники и даже подали заявление о его розыске.
Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, а значит, пенсионер мог скончаться от сердечной недостаточности или отравиться алкоголем. Точную причину смерти сейчас предстоит определить в ходе судебной медицинской экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU