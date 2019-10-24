2019-10-24T18:45:14+03:00
Общество

Уфимская школьница выдумала историю про «нападение» мужчины, чтобы не оставаться на продленку

Неожиданные подробности выяснились в ходе работы с девочкой психологов и полиции
Яна БАЗЕКИНА
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Девочка очень не хотела оставаться на продленку в школеДевочка очень не хотела оставаться на продленку в школеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня днем Уфу всколыхнула новость, что возле одного из домов на улице Авроры неизвестный мужчина напал на девочку. Школьница рассказала, что мужчина зажал ей рот и утащил в безлюдное место, но ей удалось незаметно ускользнуть.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, а самой перепуганной девочкой начали работать психологи. Вот тут и выяснились неожиданные подробности: оказывается, школьница придумала историю про нападавшего мужчину, чтобы ускользнуть с уроков!

- По имеющейся на данный момент информации, в ходе работы психологов и полиции было установлено, что несовершеннолетняя выдумала историю о нападении, чтобы не ходить после занятий в группу продленного дня, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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