Уфимская школьница выдумала историю про «нападение» мужчины, чтобы не оставаться на продленку
Сегодня днем Уфу всколыхнула новость, что возле одного из домов на улице Авроры неизвестный мужчина напал на девочку. Школьница рассказала, что мужчина зажал ей рот и утащил в безлюдное место, но ей удалось незаметно ускользнуть.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, а самой перепуганной девочкой начали работать психологи. Вот тут и выяснились неожиданные подробности: оказывается, школьница придумала историю про нападавшего мужчину, чтобы ускользнуть с уроков!
- По имеющейся на данный момент информации, в ходе работы психологов и полиции было установлено, что несовершеннолетняя выдумала историю о нападении, чтобы не ходить после занятий в группу продленного дня, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU