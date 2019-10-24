В Башкирии шестиклассник серьезно покалечился, играя на детской площадке
Едва не закончились трагедией безобидные игры на детской площадке в Мелеузе. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, 12-летний Самир С. (имя изменено – ред.) неудачно спрыгнул с горки и приземлился на голову.
- В этот момент находилась рядом. Жаль мальчика. Терпеливый, не кричал, не плакал, только не разрешал до него дотрагиваться. Хорошо, что рядом оказались взрослые и помогли ему, - рассказывает очевидица Ольга М. – Он играл с одноклассниками, был наверху горки, поторопился и решил не спуститься, а спрыгнуть, и упал.
К счастью, в тот момент на детской площадке находились взрослые, которые немедленно вызвали скорую помощь, и шестиклассника отвезли в больницу. Проведенная компьютерная томография показала, что у ребенка перелом костей черепа. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU