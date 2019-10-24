2019-10-24T17:52:58+03:00
Происшествия

В Башкирии шестиклассник серьезно покалечился, играя на детской площадке

Мальчика доставили в реанимации с переломом костей черепа
Яна БАЗЕКИНА
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Во время падения мальчик переломал кости черепаВо время падения мальчик переломал кости черепаФото: Артем КИЛЬКИН
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Едва не закончились трагедией безобидные игры на детской площадке в Мелеузе. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, 12-летний Самир С. (имя изменено – ред.) неудачно спрыгнул с горки и приземлился на голову.

- В этот момент находилась рядом. Жаль мальчика. Терпеливый, не кричал, не плакал, только не разрешал до него дотрагиваться. Хорошо, что рядом оказались взрослые и помогли ему, - рассказывает очевидица Ольга М. – Он играл с одноклассниками, был наверху горки, поторопился и решил не спуститься, а спрыгнуть, и упал.

К счастью, в тот момент на детской площадке находились взрослые, которые немедленно вызвали скорую помощь, и шестиклассника отвезли в больницу. Проведенная компьютерная томография показала, что у ребенка перелом костей черепа. Сейчас он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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