В МВД Башкирии возбудили уголовное дело по факту взрыва щенков подростками

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-24T15:29:14+03:00

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В Башкирии продолжается расследование дело по факту жестокого убийства щенков подростками. Сегодня, 24 октября, в полиции Стерлитамака возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Преступление, напомним, удалось выявить при мониторинге публикаций СМИ – они первыми обнародовали информацию, что по улице Черняховского в Стерлитамаке были найдены 11 убитых бездомных щенков.

Как сообщили в МВД, экспертизу по установлению причины смерти собак провели в экспертно-криминалистическом центре МВД Башкирии и Оренбургском государственном аграрном университете, куда зоозащитники отвезли кутят.

- Экспертизами установлено, что у пяти щенков имеются множественные прижизненные повреждения, повлекшие их смерть. На теле еще одного имеются колотые раны. Остальные животные скончались в результате различных причин, в том числе переохлаждения, пневмонии или отсутствия кормления, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам экспертизы органы внутренних дел приняли решение возбудить уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Напомним, что результаты экспертизы стали известны вчера, 23 октября. Их результаты сообщила Светлана Кондрашова, зоозащитница.

ИСТОЧНИК KP.RU