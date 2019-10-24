2019-10-24T17:02:16+03:00
Общество

Минфин Башкирии представил проект бюджета до 2022 года

Власти планируют снижать дефицит в казне
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Большая часть бюджетных денег будет направлена на "социалку"Большая часть бюджетных денег будет направлена на "социалку"Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Исполняющая обязанности министра финансов Лира Игтисамова озвучила ключевые параметры бюджета республики на ближайшую трехлетку. Соответствующий проект она представила на заседании в правительстве Башкирии, которое прошло накануне, 23 октября.

Доходы в 2020 году определены в сумме 194,2 млрд рублей, в 2021 – 187,8 млрд, в 2022 – 198,4 млрд. Основные источники доходов – налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц, акцизы и налоги на имущество. Что касается расходов, то здесь структура следующая: в 2020 году из бюджета будет направлено 216,2 млрд рублей, в 2021 году – 209,3 млрд, а в 2022 году – 218,4 млрд.

– В структуре расходов бюджета все социальные приоритеты сохранены и даже расширены. По-прежнему, порядка 2/3 расходов планируется направить на социально-значимые направления, – сообщили в Минфине.

Дефицит бюджета планируется снизить с 22 млрд рублей в 2020 году до 20 млрд рублей в 2022.

Игтисамова в ходе заседания также рассказала об исполнении бюджета республики за девять месяцев текущего года. В консолидированный бюджет зачислено 137,6 млрд рублей. В эту сумму входят поступления налоговых и неналоговых доходов в размере 109 млрд рублей. Годовой план выполнен на 74,4%.

Расходы составили 142,2 млрд рублей. ¾ этих денег было потрачено повышение уровня и качества жизни граждан: образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную политику и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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