В заброшенном доме в Уфе неизвестные удерживают несколько собак

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-24T16:07:46+03:00

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В Демском районе столицы Башкирии неизвестные заперли несколько собак в заброшенном доме. Тревогу в соцсетях забили местные зоозащитники.

По словам активистов, в нежилом и закрытом частном доме по улице Элеваторная, 56 удерживают несколько собак. Обеспокоенные граждане утверждают, что хозяин у дома есть, но он очень редко приходит, чтобы покорить своих питомцев.

– Собаки лишены возможности выбраться на улицу, чтобы добыть себе еду и питье. Дверь закрыта, оконный проем забит фанерой. Собаки в закрытом помещении голодные, без воздуха, без света. Из этого дома раздается громкий лай и вой. Что там творится внутри дома, неизвестно. Может, с голода собаки уже друг друга едят или умирают мучительной смертью, – написала зоозащитница Ольга П. в городском паблике ВКонтакте.

К своему посту она прикрепила видео. На кадрах видно жуткий, покосившийся и просевший дом, из которого без остановки доносится лай собак. Ольга рассказала, что здесь же недавно родившихся щенят оставили на участке. Один из них умер и «валяется на огороде». Во дворе привязана к веревке еще одна собака. Как утверждает девушка, участковый и местная администрация в курсе происходящего, но бездействуют. Активистка просит призвать к ответственности хозяина дома за жестокое обращение с животными и помочь несчастным псам «выбраться из этого концлагеря».

Собак заперли в заброшенном доме в Уфе // 24.10.

ИСТОЧНИК KP.RU