2019-10-24T15:03:28+03:00
Происшествия

«Орала на всю маршрутку, что убьёт меня»: на молодую уфимку в автобусе напала пассажирка

Потерпевшая пытается разыскать свою обидчицу в социальных сетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

В автобусе на жительницу Уфы набросилась пассажирка. Об этом девушка рассказала в одном из городских сообществ ВКонтакте. По ее словам, неизвестная напала на нее, когда маршрутка остановилась на «Гостином дворе». Потерпевшая написала заявление в полицию. Она утверждает, что правоохранители возбудили уголовное дело.

– Девушка при входе в маршрутку набросилась на меня. Я выбежала и спрашивала её, за что она ударила меня по голове. На что она сбежала в другую маршрутку, и я побежала за ней со словами, что вызову полицию, – рассказала Айгуль Ю корреспонденту «КП-Уфа». – Она набросилась опять на меня на помощь пришли пассажиры. Орала на всю маршрутку, что если водитель её не выпустит, то она убьёт меня. Потом быстро скрылась с места происшествия.

Уфимка опубликовала пост в городском паблике, чтобы ей помогли найти обидчицу. На просьбу откликнулась подписчица сообщества. Она назвала девушке имя и фамилию предполагаемой дебоширки, а также назвала адрес, где та раньше работала. Потерпевшая вновь собирается посетить отдел полиции, чтобы передать стражам порядка новые сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В заброшенном доме в Уфе неизвестные удерживают несколько собак
В МВД Башкирии возбудили уголовное дело по факту взрыва щенков подростками
В Уфе прошла конференция
Студенты-архитекторы УГНТУ блестяще представили вуз на международном конкурсе в Нижнем Новгороде
Строительством нового здания Арбитражного суда в Уфе займется местная компания
Средняя зарплата в Башкирии к 2022 году вырастет до 43,5 тысяч рублей
Многодетные семьи Башкирии получат 600 тысяч рублей
В Уфе молодому парню оторвало руку на глазах у очевидцев
В Башкирии под суд пойдет глава сельсовета – ее обвиняют в подделке документов
В СК рассказали, какая категория жителей Башкирии чаще всего решается на суицид
В УГНТУ прошла ярмарка вакансий
Александр Петров и Кристина Асмус презентуют в Уфе триллер «Текст»
Сельхозрабочего в Башкирии затянуло в комбайн
Представители АО «Транснефть – Прикамье» встретились со студентами-контрактниками УГНТУ
Уфимка получила 80 тысяч рублей за сломанный зуб
«Куда бежать с ребенком?»: маму из Уфы возмутило состояние детской поликлиники в центре города