«Орала на всю маршрутку, что убьёт меня»: на молодую уфимку в автобусе напала пассажирка

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-24T15:03:28+03:00

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В автобусе на жительницу Уфы набросилась пассажирка. Об этом девушка рассказала в одном из городских сообществ ВКонтакте. По ее словам, неизвестная напала на нее, когда маршрутка остановилась на «Гостином дворе». Потерпевшая написала заявление в полицию. Она утверждает, что правоохранители возбудили уголовное дело.

– Девушка при входе в маршрутку набросилась на меня. Я выбежала и спрашивала её, за что она ударила меня по голове. На что она сбежала в другую маршрутку, и я побежала за ней со словами, что вызову полицию, – рассказала Айгуль Ю корреспонденту «КП-Уфа». – Она набросилась опять на меня на помощь пришли пассажиры. Орала на всю маршрутку, что если водитель её не выпустит, то она убьёт меня. Потом быстро скрылась с места происшествия.

Уфимка опубликовала пост в городском паблике, чтобы ей помогли найти обидчицу. На просьбу откликнулась подписчица сообщества. Она назвала девушке имя и фамилию предполагаемой дебоширки, а также назвала адрес, где та раньше работала. Потерпевшая вновь собирается посетить отдел полиции, чтобы передать стражам порядка новые сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU