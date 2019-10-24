Многодетные семьи Башкирии получат 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-24T12:48:39+03:00

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Сегодня, 24 октября, депутаты Госсобрания-Курултая приняли закон, расширяющий перечень многодетных семей, которые получат единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей.

Как пояснил Константин Толкачев, такую помощь уже получают семьи, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей. Новый закон предполагает, что аналогичное право теперь будут иметь семьи с восемью и более детьми до 23 лет. Таким образом, список получателей льготы расширился с 47 до 132 семей. По словам спикера парламента, «закон устанавливает социальную справедливость».

– Во-первых, до настоящего времени семьи, где разница в возрасте между старшим и младшим из восьми детей более 18 лет автоматически теряли право на такую поддержку. Во-вторых, молодежь, как правило, после окончания школы поступает в вузы и колледжи, продолжает учебу и фактически находится на иждивении родителей, – рассказал Толкачев.

По мнению законодателей, на полное самообеспечение молодые люди переходят с 23 лет, а не с 18. Из этого следует, что семьи с детьми от 18 до 23 лет нуждаются в не меньшей социальной поддержке.

Текст принятого закона передан на подпись главе Башкирии. Новая норма, направленная на «улучшение демографической обстановки и стимулирование рождаемости», должна вступить в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU