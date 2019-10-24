В Башкирии под суд пойдет глава сельсовета – ее обвиняют в подделке документов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-24T11:45:53+03:00

Чиновница получила шесть тысяч рублей за липовую справку

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В Башкирии под суд пойдет глава Ефремкинского сельсовета. Чиновница проходит по двум статьям: «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог». Прокуратура Кармаскалинского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ранее местной жительнице назначили наказание в виде 160 часов обязательных работ за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Женщина решила избежать наказания и обратилась к 45-летней главе сельсовета, которая за шесть тысяч рублей передала ей фиктивные документы об отбытии наказания.

Обвиняемая свою вину в совершении преступления не признала. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU