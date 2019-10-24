2019-10-24T09:47:02+03:00
Общество

Уфимка получила 80 тысяч рублей за сломанный зуб

Женщина заключила со стоматологией кредитный договор на внушительную сумму
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимке в одной из стоматологических клиник оформила кредитный договор на внушительную сумму. В итоге медик сломал и удалил ей здоровый зуб. О случае рассказали в госкомитете Башкирии по торговле и защите прав потребителей.

Женщина пришла в клинику, чтобы запломбировать зуб. Она заключила договор на оказание платных стоматологических услуг на 130 тысяч рублей. Однако в результате медик сломал горожанке здоровый зуб, который впоследствии был удален. К тому же ей не вернули снятую коронку, изготовленную из золота. В надзорном органе отметили, что цена предоставляемых услуг была завышена в разы.

Специалисты обратились с претензией в адрес стоматологической организации. Они потребовали расторгнуть договор на оказание услуг и вернуть деньги потребителю. В конечном счете женщине перечислили только 81 640 рублей. На этом госкомитет не остановился и потребовал выплатить оставшиеся средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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