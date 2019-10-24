2019-10-24T09:49:57+03:00
Общество

«Куда бежать с ребенком?»: маму из Уфы возмутило состояние детской поликлиники в центре города

Медучреждение находится в плачевном состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уфимку возмутило состояние медучреждения в центре города. Речь идет о филиале детской поликлиники №2, который располагается рядом с Телецентром, по адресу Заки Валиди, 7. Внутреннее убранство учреждения находится в плачевном состоянии.

Женщина пришла в поликлинику вместе со своим ребенком и даже не смогла отвести его в туалет. Уборная попросту не функционировала, о чем сообщил приклеенный к двери лист А4 с надписью «НЕ РАБОТАЕТ». Возмутившись таким положением дел, горожанка начала фиксировать окружающую обстановку на камеру телефона.

– Не поликлиника, а сарай какой-то. С отсутствием ремонта и кучей хлама может и смирились бы, но как быть с неработающим туалетом? Куда бежать с ребёнком? На улицу? В кусты? За угол? – написала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Когда женщина прошла до стойки гардеробщицы, работница поликлиники сразу же потребовала убрать камеру. Уфимка проигнорировала требование персонала и прошла дальше по коридору. Запись заканчивается, когда посетительница доходит до скамейки, на которую прикрепили очередной листок – на этот раз с надписью «СЛОМАНО».

Туалеты и скамейки в детской поликлинике в Уфе // 24.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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