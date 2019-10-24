2019-10-24T08:38:55+03:00
Общество

В Башкирии часть грантов направят на научные проекты в области религиоведения и теологии

Об этом сообщил Радий Хабиров в ходе научно-практической конференции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В Башкирии учредят гранты для научных проектов в области религиоведения и теологии. Вчера, 23 октября, об этом сообщил Радий Хабиров в ходе Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века».

Участие в форуме приняли более четырехсот участников, среди которых религиозные деятели со всего мира, ученые-теологи, эксперты в области образования и социальной политики. Они обсуждали роль ислама в современном обществе, вопросы нравственного воспитания и межконфессионального сотрудничества.

С речью на конференции выступил председатель Центрального духовного управления мусульман России Шейх-уль-Ислам Талгат-хазрат Таджуддин. Он отметил, что уроки нравственных основ жизни не должны ограничиваться стенами храмов. Духовные ценности, по его словам, нужно распространять в рамках соответствующих уроков в начальной и средней школе, а также в высших учебных заведениях.

После выступления Веровного Муфтия Радий Хабиров сообщил участникам мероприятия, что научно-просветительские проекты в сфере религиоведения и теологии в Башкирии получат от государства грантовую поддержку.

– Мы в правительстве республики пересматриваем грантовую политику, – заявил Радий Хабиров. – Я попросил, чтобы часть грантов была направлена на научные проекты в сфере религиоведения и теологии. Мы закрепим это решение. Для нас всех это будет хорошим толчком к изучению истинного и настоящего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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