В Башкирии 79-летний мужчина погиб под колесами «Geely Emgrand»
В обстоятельствах происшествия разбирается полиция
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вечером 23 октября в Уфимском районе Башкирии иномарка задавила насмерть пенсионера. ДТП случилось на восьмом километре Западного обхода Уфы.
Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, 79-летний уфимец шел по проезжей части, когда на него наехала "Geely Emgrand". Автомобилем управлял 34-летний житель Кушнаренковского района. При ударе пенсионер получил тяжелые травмы и умер на месте.
Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах трагического инцидента.
Всего за сутки в регионе зарегистрировали 12 аварий, 14 человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU