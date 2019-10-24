В Башкирии 79-летний мужчина погиб под колесами «Geely Emgrand»

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-24T07:30:09+03:00

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Вечером 23 октября в Уфимском районе Башкирии иномарка задавила насмерть пенсионера. ДТП случилось на восьмом километре Западного обхода Уфы.

Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, 79-летний уфимец шел по проезжей части, когда на него наехала "Geely Emgrand". Автомобилем управлял 34-летний житель Кушнаренковского района. При ударе пенсионер получил тяжелые травмы и умер на месте.

Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в обстоятельствах трагического инцидента.

Всего за сутки в регионе зарегистрировали 12 аварий, 14 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU