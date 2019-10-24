2019-10-24T06:07:12+03:00
Происшествия

«Для нас он как будто уехал в санаторий»: семья погибшего в ДТП школьника из Башкирии требует наказать виновных

Они уверены, что автомобиль ехал быстрее, чем считают эксперты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Полгода назад семья Худояровых из села Аскино потеряла своего 11-летнего сына Максима. Мальчик играл с друзьями возле дома и вдруг решил перебежать дорогу. В этот момент по проезжей части двигался "Дэу Матиз" под управлением Азата Ф. По словам пассажирки авто, мальчик появился перед ними внезапно, водитель пытался избежать наезда, но не смог.

- Мы сразу же выбежали к мальчику. Он был в сознании, - рассказала журналисту Башкирского спутникового телевидения пассажирка "Матиза".

Максима увезли на скорой в больницу, экстренно прооперировали, но в себя ребенок так и не пришел. Спустя 28 дней он умер. С тех пор семья мальчика не находит себе места, ведь никто не понес наказания за гибель их сына.

Эксперты изучили запись момента аварии и заключили, что машина ехала со скоростью 58 км/ч и состава преступления нет, но отец Максима - Алишер не согласен.

- Мы хотим возобновить уголовное дело. Позвать экспертов на место происшествия и сделать эксперимент на месте, - объяснил он.

Смириться с гибелью ребенка семья не может до сих пор.

- Для нас Максим как будто уехал в санаторий, мы каждый день ждём его возвращения домой, - признается Алишер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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