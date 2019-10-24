В Уфе спасатели пытались откачать пса после пожара в девятиэтажке

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-24T07:16:26+03:00

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Накануне, 23 октября, в доме №45 по улице Зорге произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже. Прибывшие пожарные помогли хозяйке выбраться через балкон, приставив лестницу. Однако в квартире остался ее домашний питомец.

Пес надышался продуктами горения. Когда спасатели вынесли его наружу, он уже не подавал признаков жизни. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", пожарные предприняли попытку реанимировать четвероногого. Они несколько минут делали животному непрямой массаж сердца, но вернуть собаку к жизни не удалось.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU