Обвиняемый в изнасиловании уфимской проститутки нигериец объявил голодовку

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-23T16:45:16+03:00

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Студент из Нигерии Айо Осиа, который обвиняется в изнасиловании уфимской проститутки, решил обратиться за помощью к главе своей страны. Как сообщает адвокат юноши Рамиль Гизатуллин, Айо написал открытое письмо президенту Нигерии Мухаммаду Бухари с просьбой посодействовать в его освобождении о оправдании. Глава Нигерии как раз прилетает в Россию для участия в саммите африканских стран, и студент надеется, что письмо найдет его.

Адвокат отмечает, что Айо настроен решительно и готов отстаивать свою невиновность любыми способами. Все то время, пока Мухаммад Бухари будет в России, нигериец намерен отказываться от пищи. Если потребуется, он готов голодать и дальше.

Напомним, по версии следствия, студент из Нигерии не только изнасиловал уфимскую проститутку, но и, угрожая ножом, похитил ее деньги и технику. Сам Айо настаивает на том, что его оклеветали: проститутка сама украла у него деньги, а он в качестве залога забрал телефон и планшет. Вот уже девять месяцев нигериец ждет судебного решения в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU