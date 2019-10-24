2019-10-24T06:59:55+03:00
Общество

Радий Хабиров хочет видеть в детсадах и школах Башкирии мебель местного производства

Он пообещал оказать поддержку уфимским компаниям
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 октября, глава Башкирии в ходе рабочей поездки по Уфимскому району посетил в селе Михайловка производственную площадку компании «Уфамебель». Предприятие занимается изготовлением мягкой и корпусной мебели.

Владелец фирмы Виктор Кочубей посетовал Радию Хабирову на то, что в государственных тендерах выигрывают поставщики, которые предлагают по низкой цене мебель, уступающей по качеству башкирской продукции. Предприниматель заявил, что его компания готова обеспечить корпусной мебелью образовательные учреждения республики. Ранее предприятие уже выполнило 120-милионный заказ на оснащение корпусов Сибирского федерального университета.

Руководитель республики заявил, что будет способствовать созданию условий для поставки в детсады и школы региона качественной мебели местного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии часть грантов направят на научные проекты в области религиоведения и теологии
По вине душевнобольного в Башкирии погиб многодетный отец
В Башкирии 79-летний мужчина погиб под колесами «Geely Emgrand»
В Уфе спасатели пытались откачать пса после пожара в девятиэтажке
Родители дошколят в Уфе подрались из-за замечания в детсадовском чате
«Для нас он как будто уехал в санаторий»: семья погибшего в ДТП школьника из Башкирии требует наказать виновных
Гражданин Узбекистана с автоматом напугал гостей дорогого уфимского ресторана
В школах Уфы начали размещать контейнеры для раздельного сбора мусора
Уфимка застряла в газовой плите, пытаясь достать зажигалку
В Уфе вспыхнула квартира в девятиэтажке: эвакуировали 12 человек
В Башкирии от транспортного налога освобождены две категории жителей
Обвиняемый в изнасиловании уфимской проститутки нигериец объявил голодовку
Девушка из Башкирии спасла котят, которых обрекли на мучительную смерть
Труп пропавшей в Башкирии женщины обнаружили в озере
Защитником бизнесменов в Башкирии станет Флюр Асадуллин
В Уфе проходит народное голосование «Выбор года - 2019»
«Будто по дну волочится гиря»: уфимец полчаса вытаскивал из реки гигантскую рыбу
В Башкирии ветеран войны спас женщину из горящего дома
«Девочка наша, зачем ты ушла так рано?»: в Уфе школьница отравилась прямо в торговом центре