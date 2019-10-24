Радий Хабиров хочет видеть в детсадах и школах Башкирии мебель местного производства

СЕГОДНЯ 06:59 2019-10-24T06:59:55+03:00

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Сегодня, 23 октября, глава Башкирии в ходе рабочей поездки по Уфимскому району посетил в селе Михайловка производственную площадку компании «Уфамебель». Предприятие занимается изготовлением мягкой и корпусной мебели.

Владелец фирмы Виктор Кочубей посетовал Радию Хабирову на то, что в государственных тендерах выигрывают поставщики, которые предлагают по низкой цене мебель, уступающей по качеству башкирской продукции. Предприниматель заявил, что его компания готова обеспечить корпусной мебелью образовательные учреждения республики. Ранее предприятие уже выполнило 120-милионный заказ на оснащение корпусов Сибирского федерального университета.

Руководитель республики заявил, что будет способствовать созданию условий для поставки в детсады и школы региона качественной мебели местного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU