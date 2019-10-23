В Уфе после потери сознания в торговом центре скончалась девочка

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-23T09:47:45+03:00

Медики успели госпитализировать девочку, но было уже поздно Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вчера, 22 октября, в здании торгового центра в Уфе потеряла сознание 14-летняя девочка. В тот же день она скончалась на больничной койке. Об этом сообщает СК Башкирии.

По предварительным данным, школьница потеряла сознание, находясь в компании двоих подростков в туалете торгового центра на проспекте Октября. Посетители ТЦ вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали девочку, однако усилия врачей не дали никакого результата. В тот же день она скончалась, не приходя в сознание.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства инцидента. Тело подростка передано на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU