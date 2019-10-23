2019-10-23T09:47:45+03:00
Происшествия

В Уфе после потери сознания в торговом центре скончалась девочка

СК организовал доследственную проверку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Медики успели госпитализировать девочку, но было уже поздноМедики успели госпитализировать девочку, но было уже поздноФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Вчера, 22 октября, в здании торгового центра в Уфе потеряла сознание 14-летняя девочка. В тот же день она скончалась на больничной койке. Об этом сообщает СК Башкирии.

По предварительным данным, школьница потеряла сознание, находясь в компании двоих подростков в туалете торгового центра на проспекте Октября. Посетители ТЦ вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали девочку, однако усилия врачей не дали никакого результата. В тот же день она скончалась, не приходя в сознание.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они опрашивают очевидцев и выясняют обстоятельства инцидента. Тело подростка передано на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии ветеран войны спас женщину из горящего дома
«Девочка наша, зачем ты ушла так рано?»: в Уфе школьница отравилась прямо в торговом центре
«Пример человеческий безалаберности»: глава Башкирии прокомментировал давку в поликлинике
Банк УРАЛСИБ выдал 532 млн рублей по программе семейной ипотеки с господдержкой
Леонардо ДиКаприо отреагировал на просьбу жителей Башкирии о спасении Куштау
В Башкирии обнаружили труп 12-летнего мальчика в собственной квартире
В Башкирии поставщики взвинтили цены на гречку
УГНТУ принимает участие в Российском энергетическом форуме
«Пошёл на таран»: в Башкирии тракторист спас людей, на которых летело колесо от фуры
ВТБ открыл счета эскроу на 20 млрд рублей
Стало известно, в каких отраслях в Башкирии самые высокие зарплаты
Микроавтобус с 16 пассажирами попал в аварию в Уфе – пострадали три ребенка
В Башкирии сбили мужчину, который шел посреди трассы
Поезд из Уфы за час сбил двух человек в Ивановской области
Житель Уфы угрожал взорвать казино, где проиграл крупную сумму
Защитник бизнесменов Башкирии покидает свой пост
Думала котята - оказалась змея: уфимке подкинули огромную рептилию
Опеку над мальчиком из Башкирии, просидевшим пять дней с телом матери, оформят в Москве
По реке Белой в Уфе планируют вновь пустить прогулочные теплоходы
«Вернись, ты нам нужен!»: семья пропавшего в Башкирии молодого отца записала трогательное видеообращение
В больнице Башкирии работала медсестра с поддельным дипломом