В Башкирии разработают «Кодекс предпринимательской деятельности»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-22T17:33:55+03:00

Это будет единый документ, в котором пропишут все механизмы господдержки инвесторов

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До конца года в Башкирии должен быть разработан «Кодекс предпринимательской деятельности». В этот документ предполагается свести все меры господдержки инвесторов. По словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, кодекс объединит все нормативные акты, касающиеся различных сфер: сельского хозяйства, IT-индустрии, здравоохранения и прочих.

- Чтобы каждый полистал и нашел в одном месте соответствующие для своей сферы меры поддержки, — цитирует чиновника РБК-Уфа.

Власти считают, что такой документ упростит действующее в республике законодательство в сфере бизнеса и сделает жизнь предпринимателей более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU