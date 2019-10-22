В Башкирии разработают «Кодекс предпринимательской деятельности»
До конца года в Башкирии должен быть разработан «Кодекс предпринимательской деятельности». В этот документ предполагается свести все меры господдержки инвесторов. По словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, кодекс объединит все нормативные акты, касающиеся различных сфер: сельского хозяйства, IT-индустрии, здравоохранения и прочих.
- Чтобы каждый полистал и нашел в одном месте соответствующие для своей сферы меры поддержки, — цитирует чиновника РБК-Уфа.
Власти считают, что такой документ упростит действующее в республике законодательство в сфере бизнеса и сделает жизнь предпринимателей более комфортной.
ИСТОЧНИК KP.RU