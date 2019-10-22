2019-10-22T17:33:55+03:00
Общество

В Башкирии разработают «Кодекс предпринимательской деятельности»

Это будет единый документ, в котором пропишут все механизмы господдержки инвесторов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

До конца года в Башкирии должен быть разработан «Кодекс предпринимательской деятельности». В этот документ предполагается свести все меры господдержки инвесторов. По словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, кодекс объединит все нормативные акты, касающиеся различных сфер: сельского хозяйства, IT-индустрии, здравоохранения и прочих.

- Чтобы каждый полистал и нашел в одном месте соответствующие для своей сферы меры поддержки, — цитирует чиновника РБК-Уфа.

Власти считают, что такой документ упростит действующее в республике законодательство в сфере бизнеса и сделает жизнь предпринимателей более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вернись, ты нам нужен!»: семья пропавшего в Башкирии молодого отца записала трогательное видеообращение
В больнице Башкирии работала медсестра с поддельным дипломом
Отбор студентов для обучения по дополнительной программе компании ПАО «СИБУР Холдинг» прошел в форме деловой игры
Профильный класс востоковедения открылся в школе №71
Лучшие преподаватели и студенты ФТТ УГНТУ получили именные стипендии ПАО «Транснефть»
В УГНТУ состоялся показ моделей
УГНТУ – за спортивное будущее!
Власти Башкирии подписали соглашение с фондом «Сколково»
Уфимка обратилась в полицию узнав, что ее дочь-школьница три месяца водит в дом любовников
Летевший в Уфу самолет вынужденно приземлился в аэропорту Ростова
Гены корежатся и рвутся хромосомы: в Уфе школьникам рассказали о необычных свойствах мата
Активисты из Башкирии пытаются обратить внимание Леонардо ДиКаприо на Куштау
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Разрыв селезенки и поджелудочной: житель Башкирии жестоко избил жену
В Уфе повторно объявили аукцион на установку 951 камеры наружного наблюдения
Уроженец Узбекистана изнасиловал в подъезде многоэтажки в Башкирии 13-летнюю девочку
Спикер парламента Башкирии поддержал ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники
Банк УРАЛСИБ запустил карту «Прибыль» во всех отделениях
В Уфе из-за угнанной иномарки со службы выгнали двух высокопоставленных полицейских
В пожаре в Башкирии заживо сгорела женщина
«Надеюсь забыть историю как страшный сон»: чиновник из Башкирии попал в секс-скандал из-за мошенников