2019-10-22T16:46:52+03:00
Общество

Власти Башкирии подписали соглашение с фондом «Сколково»

Договор предполагает несколько направлений сотрудничества
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Правительство Башкирии и Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий («Сколково») подписали соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере. Договор был заключен сегодня, 22 октября, в рамках Московского международного форума «Открытые инновации». Подписи под документами поставили глава республики Радий Хабиров и руководитель «Сколково» Аркадий Дворкович.

Соглашение предполагает несколько направлений сотрудничества, в числе которых взаимодействия при создании в Уфе Технопарка в сфере новых технологий, обмен опытом по работе с инновационными проектами и оказание экспертной поддержки технологическим предпринимателям. Фактически республика стала региональным оператором «Сколково».

– Это не просто дежурное подписание очередного документа. Мы по сути становимся мостиком между инновациями и их внедрением в жизнь. Теперь башкирские резиденты «Сколково» смогут оформлять все положенные им преференции у нас в республике, – написал в своих соцсетях Радий Хабиров после заключения договора.

Глава Башкирии пояснил, что резиденты «Сколково» поддерживаются системой грантов «на все, что позволяет довести продукт от идеи до реального ее воплощения». Помимо этого, сотрудничество с Фондом предусматривает налоговые послабление и льготы. На данный момент от Башкирии в «Сколково» зарегистрировано 14 резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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