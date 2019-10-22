Уфимка обратилась в полицию узнав, что ее дочь-школьница три месяца водит в дом любовников

СЕГОДНЯ 15:58 2019-10-22T15:58:54+03:00

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В Уфе 14-летняя школьница добровольно вступила в интимную связь с совершеннолетним студентом.

Мама девочки обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала полицейским о том, что ее дочь в течение трех месяцев приводила домой молодых парней и спала с ними. По предварительным данным, с первым – 16-летним – юношей восьмиклассница вступила в половую связь в августе этого года. Второй кавалер, которому было уже без малого 19 лет, наведывался в гости к девочке в период с сентября по октябрь. Как матери удалось узнать о взрослых похождениях дочери, пока неизвестно. Возможно, девочка сама обо всем рассказала.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», совершеннолетнего парня полицейские уже задержали и допросили. Он дал признательные показания. Известно, что молодой человек учится на втором курсе одного из столичных вузов.

Напомним, вчера «Комсомолка» рассказывала о молодой матери из Уфы, которая уличила малолетнюю дочь в измене со своим любовником.

ИСТОЧНИК KP.RU