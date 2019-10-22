2019-10-22T15:37:19+03:00
Общество

Летевший в Уфу самолет вынужденно приземлился в аэропорту Ростова

На борту находилось 99 пассажиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пассажиры вылетели в Уфу на другом самолетеПассажиры вылетели в Уфу на другом самолетеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 22 октября, самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом Краснодар-Уфа, вынужденно приземлился в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Как сообщает «Интерфакс-ЮГ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании, внеплановая посадка в «Платове» была совершена по технической причине. О какой именно неисправности идет речь, не уточняется. Пассажиров пересадили на другой самолет.

– После замены борта рейс вылетел в аэропорт назначения, – цитирует собеседника информационное агентство.

На борту в момент приземления находилось 99 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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