2019-10-22T15:12:38+03:00
Общество

Гены корежатся и рвутся хромосомы: в Уфе школьникам рассказали о необычных свойствах мата

Библиотекарь прочла детям лекцию о разрушительной силе сквернословия
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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На прошедших выходных в модельной библиотеке №35 прошел этический час под названием «Какой ты, такой и мир». Лекцию о сквернословии для девятиклассников 104-й школы прочла сотрудница читальни Татьяна Выдрина. Об уроке про необычные свойства мата сообщили в уфимской администрации.

Библиотекарь провела детям экскурс в историю и поведала, что во времена Алексея Романова на улице мат невозможно было услышать, и это объясняется «не только скромностью и деликатностью наших предков», но и тем, что за использование брани могли попросту казнить.

Закончив с историей, Татьяна перешла к биологии. Ссылаясь на «множество исследований в разных странах» и доказательства ученых она заявила, что каждое слово «отчетливо влияет» на гены человека.

– При брани гены корёжатся и рвутся хромосомы, гены меняются местами. Запускается программа самоликвидации – человек быстро стареет, деградирует, – считает библиотекарь.

В конце лекции Татьяна Выдрина дала вредный совет: если не хотите стать неудачного и ничего не добиться – продолжайте материться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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