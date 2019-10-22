Разрыв селезенки и поджелудочной: житель Башкирии жестоко избил жену

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-22T13:46:24+03:00

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В одном из населенных пунктов под Стерлитамаком местный житель жестоко избил свою жену.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах передал, что в субботу днем, 19 октября, в городскую больницу Стерлитамака из своей квартиры доставили 36-летнюю женщину. У нее диагностировали разрыв селезенки и поджелудочной железы с явными признаками побоев. Медики сразу же передали информацию полицейским.

Следственно-оперативная группа выяснила, что незадолго до госпитализации, в четыре часа утра, супруги повздорили во время распития алкоголя. В ходе конфликта 39-летний мужчина набросился на жену и сильно избил ее. Вероятно, поначалу он даже не понял, что повредил своей избраннице внутренние органы, однако спустя несколько часов стало ясно, что дело совсем плохо. И только тогда была вызвана машина «скорой».

фото: соцсети

Когда полицейские задерживали подозреваемого, он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения. В отделе полиции изверг дал признательные показания. По предварительной информации, супружеская пара уже давно вместе и воспитывает детей.

ИСТОЧНИК KP.RU