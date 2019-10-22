В Уфе повторно объявили аукцион на установку 951 камеры наружного наблюдения

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-22T13:03:54+03:00

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Власти Уфы вновь объявили аукцион по отбору подрядчика для установки систем интеллектуального видеонаблюдения на улицах города. Центр информационно-коммуникационных технологий Башкирии, победивший на предыдущих торгах, не смог выполнить условия контракта. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает «РБК-Уфа». Потенциальные подрядчики могут подать заявки на участие в аукционе 31 октября.

Победитель торгов должен будет в этом году установить 951 камеру с системой распознавания лиц в историческом центре Уфы (улицы Ленина и Революционная), а также в микрорайоне Инорс, который власти намерены сделать более безопасным. На недавнем оперативном совещании в правительстве стало известно, что в этом году уровень преступности в районе удалось снизить на 25%.

Стоимость работ, которую предлагают подрядчикам, осталась без изменений – 134 млн рублей. Деньги выделены из бюджета республики.

ИСТОЧНИК KP.RU