2019-10-22T11:49:09+03:00
Общество

Спикер парламента Башкирии поддержал ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники

Депутаты Госсобрания готовы обсудить инициативу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В новогодние каникулы власти могут ограничить продажу алкоголяВ новогодние каникулы власти могут ограничить продажу алкоголяФото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Спикер башкирского парламента Константин Толкачев поддержал предложения главы республики Радия Хабирова по ограничению продажи алкоголя в новогодние праздники.

Напомним, руководитель региона поднял данный вопрос накануне во время оперативного совещания в правительстве. Тогда он отметил, что во время каникул из-за спиртного «многие семью повергнуться в беспробудное пьянство» и в регионе ухудшится криминальная обстановка. В связи с этим, по мнению Хабирова, необходимо «принять регулятивные меры по поводу продажи алкоголя.

В свою очередь председатель Госсобрания выразил полную поддержку главе республики по этому вопросу. Он отметил, что в праздники отмечается рост числа правонарушений на почве алкоголя, ДТП и пожаров.

– Не все умеют праздновать культурно. У определенной категории населения праздник ассоциируется с непременным потреблением алкоголя в обильном количестве, данная «традиция» формировалась не один год, – считает Толкачев.

Несмотря на это, по его мнению, в республике наметилась обратная тенденция – «стремление к здоровому, безалкогольному образу жизни», – которую необходимо поддержать в том числе и законодательным ограничением свободной продажи спиртного. Толкачев сообщил, что Курултай уже начал прием предложений по решению вопроса. Он призвал к взаимодействию и обсуждению широкую общественность.

Напомним, на законодательном уровне «трезвыми» датами в республике являются День знаний, День молодежи и дни проведения сабантуев в селах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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