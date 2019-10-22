2019-10-22T11:04:10+03:00
Происшествия

В Уфе из-за угнанной иномарки со службы выгнали двух высокопоставленных полицейских

Судьба еще двоих правоохранителей решится в ближайшее время
Владислав КАЗАНЦЕВ
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МВД проводит служебную проверкуМВД проводит служебную проверкуФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе в отношении четырех полицейских, среди которых двое руководителей, возбудили уголовные дела о превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Все началось еще в 2017 году, когда на территории Уфы злоумышленник угнал дорогостоящую иномарку, после чего попал на ней в дорожно-транспортное происшествие. По факту преступления было заведено два уголовных дела: «нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию» и «угон». Автомобиль был изъят и помещен на стоянку отдела полиции.

– В дальнейшем, двое сотрудников отдела из числа руководителей, реализуя преступный умысел, неправомерно передали данный автомобиль гражданину, который якобы имел документы, дающие ему права на иномарку, – рассказали в правоохранительных органах.

В связи с этим Министр внутренних дел Башкирии Роман Деев назначил служебную проверку. Итогом разбирательства стало увольнение двух сотрудников, «занимавших руководящие должности в ОП №11». Их выгнали со службы по отрицательным основаниям. Материалы, собранные оперативниками собственной безопасности, были переданы в Следком. Там в отношении уже бывших сотрудников возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела были обнаружены еще два фигуранта – сотрудники подразделения дознания. Они подозреваются в фальсификации материалов уголовных дел, связанных с тем самым угоном и последующим ДТП. В ближайшее время будет решен вопрос об их дальнейшем прохождении службы в органах правопорядка.

Сейчас в деле разбираются следователи СК Башкирии. МВД проводит служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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