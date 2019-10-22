В пожаре в Башкирии заживо сгорела женщина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-22T10:32:12+03:00

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Сегодня, 22 октября, рано утром в деревне Давлятовка Аскинского района вспыхнул жилой дом. Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 7:25. На место были направлены силы и средства ФПС: две единицы техники, пять человек личного состава и добровольная пожарной службы местного сельсовета.

Когда спасатели прибыли на место, происходило открытое горение деревянного дома. Пожар на площади 35 квадратных метров удалось локализовать в 7:43, а подавить открытое горение почти час спустя – в 8:35.

фото: МЧС РБ

Среди обломков дома пожарные обнаружили погибшую 80-летнюю женщину. В причинах происшествия разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU