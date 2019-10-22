В Уфе неуклюжий грабитель напал на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-22T09:43:46+03:00

Но перед этим с большим трудом вошел в помещение

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В столице Башкирии мужчина ограбил офис микрозаймов. Зайти в помещение ему удалось только с помощью сотрудницы банка. О преступлении рассказали в республиканском МВД.

Отделение организации находится в Орджоникидзевском районе. В тот день 22-летняя сотрудница офиса увидела, что потенциальный клиент не может зайти внутрь. Она визуально показала незадачливому мужчине, что дверную ручку нужно дернуть посильнее. Справившись с этой преградой, он смог войти в помещение.

Подойдя к стойке, мужчина достал из кармана куртки нож и потребовал деньги. Перепуганная девушка отдала злоумышленнику 2,5 тысячи рублей. Грабителя это устроило, и он скрылся с места происшествия.

Сотрудница банка сразу же позвонила в полицию и рассказала, что случилось. Оперативники вычислили подозреваемого по горячим следам. Им оказался 30-летний житель поселка Красный Яр, что располагается под Уфой. Мужчина во всем признался. Известно, что ранее он уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU