Власти Уфы рассказали о подготовке к Новому году

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-22T09:20:57+03:00

В Уфе установят две столичные и 18 районных елок Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы рассказали о подготовке к Новому году. С небольшим сообщением выступил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

Всего в Уфе планируется установить 20 елок. Две столичные по традиции расположатся на площади Ленина (живая) и площади Салавата Юлаева (искусственная). Остальные 18 районных елей распределят на других площадках проведения новогодних мероприятий. По словам Хамитова, совместно с управлением архитектуры прорабатывается дизайн-проект ледовых городков.

Глава администрации города Ульфат Мустафин сказал, что «время пролетит быстро», поэтому с подготовкой к Новому году медлить не стоит.

Напомним, на вчерашнем совещании в правительстве руководитель республики Радий Хабиров предложил ограничить торговлю спиртного в новогодние праздники. Здесь мы рассказали, реально ли это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU