Власти Уфы рассказали о подготовке к Новому году
Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы рассказали о подготовке к Новому году. С небольшим сообщением выступил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.
Всего в Уфе планируется установить 20 елок. Две столичные по традиции расположатся на площади Ленина (живая) и площади Салавата Юлаева (искусственная). Остальные 18 районных елей распределят на других площадках проведения новогодних мероприятий. По словам Хамитова, совместно с управлением архитектуры прорабатывается дизайн-проект ледовых городков.
Глава администрации города Ульфат Мустафин сказал, что «время пролетит быстро», поэтому с подготовкой к Новому году медлить не стоит.
Напомним, на вчерашнем совещании в правительстве руководитель республики Радий Хабиров предложил ограничить торговлю спиртного в новогодние праздники. Здесь мы рассказали, реально ли это сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU