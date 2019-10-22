2019-10-22T09:20:57+03:00
Общество

Власти Уфы рассказали о подготовке к Новому году

В столице Башкирии установят 20 елок
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе установят две столичные и 18 районных елокВ Уфе установят две столичные и 18 районных елокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Сегодня, 22 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы рассказали о подготовке к Новому году. С небольшим сообщением выступил начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

Всего в Уфе планируется установить 20 елок. Две столичные по традиции расположатся на площади Ленина (живая) и площади Салавата Юлаева (искусственная). Остальные 18 районных елей распределят на других площадках проведения новогодних мероприятий. По словам Хамитова, совместно с управлением архитектуры прорабатывается дизайн-проект ледовых городков.

Глава администрации города Ульфат Мустафин сказал, что «время пролетит быстро», поэтому с подготовкой к Новому году медлить не стоит.

Напомним, на вчерашнем совещании в правительстве руководитель республики Радий Хабиров предложил ограничить торговлю спиртного в новогодние праздники. Здесь мы рассказали, реально ли это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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