2019-10-22T09:54:18+03:00
Общество

«Надеюсь забыть историю как страшный сон»: чиновник из Башкирии попал в секс-скандал из-за мошенников

Мужчина рассказал, что ему удалось доказать свою непричастность к скандальному видео
Антон СМИРНИЦКИЙ
Поделиться:
Мужчина стал жертвой жуликовМужчина стал жертвой жуликов
Изменить размер текста:

В конце мая в Башкирии разгорелся нешуточный скандал: в социальных сетях появилось компрометирующее видео, на котором якобы чиновник из районной администрации демонстрирует свои гениталии по видеосвязи, находясь на рабочем месте.

Сам специалист сразу пояснил: к видео он не имеет никакого отношения и просто стал жертвой мошенников, которые вымогали у него деньги. Чиновник даже написал заявление в полицию, чтобы негодяев нашли и наказали, но это не уберегло его от волны негатива от пользователей соцсетей.

Спустя почти полгода шумиха улеглась. Мужчина продолжает работать на своей должности, а вот злоумышленников до сих пор не удалось найти.

- Сейчас все хорошо. Полиция провела экспертизу, которая доказала, что видео было смонтировано. Кто именно это сделал – выяснить пока не удалось, но я верю, что негодяев обязательно найдут и накажут по всей строгости, - рассказал чиновник. – Сейчас работаю спокойно и надеюсь забыть эту неприятную историю, как страшный сон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пожаре в Башкирии заживо сгорела женщина
В Уфе неуклюжий грабитель напал на офис микрозаймов
Власти Уфы рассказали о подготовке к Новому году
Под Уфой мужчина отправился рыбачить на озеро и не вернулся домой
Скончался, не приходя в сознание: в Башкирии легковушка сбила мужчину
«Салават Юлаев» продолжит домашнюю серию матчем с «Авангардом»
В Башкирии планируют закупить мобильные мусоросжигающие заводы
В Сибае активисты сообщают о превышении ПДК по формальдегиду в 18 раз
В Башкирии изменился порядок выплат по полису ОСАГО
Под Уфой обнаружили бездыханное тело полугодовалой малышки
Верховный суд России ужесточил приговор создателям террористической ячейки из Уфы
Девочке из Башкирии, которую не пускали в садик из-за внешности, выделили новое жилье
В Башкирии задержали обвиняемого в попытке изнасилования женщины
В Уфе дорожники закончили ремонт Бирского тракта
СК Башкирии проверит отравление семерых человек в столовой уфимского колледжа
«Это вопросы антитеррористической безопасности»: власти Башкирии обсудили эвакуацию брошенных авто
8 ноября, Мьюзик Холл 27, Двенадцатый день рождения радиостанции DFM в Уфе
Уровень преступности в уфимском Инорсе снизился на 25%
Парламент Башкирии усилит контроль за качеством прививок
У заведующей лабораторией в Уфе украли драгоценности и 2,7 млн рублей
Сделай свой выбор – отметь лучшего в Уфе