«Надеюсь забыть историю как страшный сон»: чиновник из Башкирии попал в секс-скандал из-за мошенников
В конце мая в Башкирии разгорелся нешуточный скандал: в социальных сетях появилось компрометирующее видео, на котором якобы чиновник из районной администрации демонстрирует свои гениталии по видеосвязи, находясь на рабочем месте.
Сам специалист сразу пояснил: к видео он не имеет никакого отношения и просто стал жертвой мошенников, которые вымогали у него деньги. Чиновник даже написал заявление в полицию, чтобы негодяев нашли и наказали, но это не уберегло его от волны негатива от пользователей соцсетей.
Спустя почти полгода шумиха улеглась. Мужчина продолжает работать на своей должности, а вот злоумышленников до сих пор не удалось найти.
- Сейчас все хорошо. Полиция провела экспертизу, которая доказала, что видео было смонтировано. Кто именно это сделал – выяснить пока не удалось, но я верю, что негодяев обязательно найдут и накажут по всей строгости, - рассказал чиновник. – Сейчас работаю спокойно и надеюсь забыть эту неприятную историю, как страшный сон.
ИСТОЧНИК KP.RU