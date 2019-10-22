«Надеюсь забыть историю как страшный сон»: чиновник из Башкирии попал в секс-скандал из-за мошенников

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-22T09:54:18+03:00

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В конце мая в Башкирии разгорелся нешуточный скандал: в социальных сетях появилось компрометирующее видео, на котором якобы чиновник из районной администрации демонстрирует свои гениталии по видеосвязи, находясь на рабочем месте.

Сам специалист сразу пояснил: к видео он не имеет никакого отношения и просто стал жертвой мошенников, которые вымогали у него деньги. Чиновник даже написал заявление в полицию, чтобы негодяев нашли и наказали, но это не уберегло его от волны негатива от пользователей соцсетей.

Спустя почти полгода шумиха улеглась. Мужчина продолжает работать на своей должности, а вот злоумышленников до сих пор не удалось найти.

- Сейчас все хорошо. Полиция провела экспертизу, которая доказала, что видео было смонтировано. Кто именно это сделал – выяснить пока не удалось, но я верю, что негодяев обязательно найдут и накажут по всей строгости, - рассказал чиновник. – Сейчас работаю спокойно и надеюсь забыть эту неприятную историю, как страшный сон.

ИСТОЧНИК KP.RU