2019-10-22T07:59:26+03:00
Происшествия

Скончался, не приходя в сознание: в Башкирии легковушка сбила мужчину

Врачи не смогли спасти пострадавшего
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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Минувшим вечером 21 октября в Баймакском районе произошло ДТП с летальным исходом. Подробности трагического инцидента сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, все случилось на выезде из села Нигаматова. 30-летний водитель за рулем Daewoo Nexia сбил 36-летнего пешехода. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и помялась крыша. Машина «скорой» успела госпитализировать пострадавшего, однако врачи были бессильны: на больничной койке мужчина скончался, не приходя в сознание.

Всего 21 октября на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 10 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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