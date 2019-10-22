Скончался, не приходя в сознание: в Башкирии легковушка сбила мужчину

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-22T07:59:26+03:00

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Минувшим вечером 21 октября в Баймакском районе произошло ДТП с летальным исходом. Подробности трагического инцидента сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, все случилось на выезде из села Нигаматова. 30-летний водитель за рулем Daewoo Nexia сбил 36-летнего пешехода. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло и помялась крыша. Машина «скорой» успела госпитализировать пострадавшего, однако врачи были бессильны: на больничной койке мужчина скончался, не приходя в сознание.

Всего 21 октября на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 10 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU