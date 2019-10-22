«Салават Юлаев» продолжит домашнюю серию матчем с «Авангардом»

СЕГОДНЯ 07:21 2019-10-22T07:21:06+03:00

Игра начнется в 19:00 по местному времени на «Уфа-Арене»

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Сегодня, 22 октября, уфимский «Салават Юлаев» проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Подопечные Николая Цулыгина примут на льду «Уфа-Арены» еще одного принципиального соперника – омский «Авангард».

Второй матч третьей домашней серии «Салавата» начнется в 19:00 по местному времени. Прямая трансляция игры на телеканалах КХЛ ТВ HD, БСТ и «КУРАЙ ТВ» (на башкирском языке).

В прошлом матче юлаевцы одержали победу над «заклятыми друзьями» - казанским «Ак Барсом» и закрепились на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Сегодня омский «Авангард» после 19 матчей лидирует в дивизионе Чернышева и занимает второе место на Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU