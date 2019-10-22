В Сибае активисты сообщают о превышении ПДК по формальдегиду в 18 раз

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-22T06:48:05+03:00

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Активисты движения «Сибай, дыши!» сообщают о превышении предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе. В минувший понедельник, 21 октября, они разместили в своей группе в социальной сети пост и прикрепили к нему фотографии с показаниями датчиков.

Активисты отмечают, что пробы воздуха были взяты специалистами Роспотребнадзора из Уфы. Они примкнули к проверяющим и провели собственные замеры вредных веществ. По их данным на улице Коннопарковой ПДК по формальдегиду превышена в 5,5 раз, на улице 8 марта – в 18,6 раза, на улице Баймакской – в 1,8 раза.

Напомним, чуть меньше года назад Сибай окутал сильный смог, который вышел из карьера - в ноябре там было зафиксировано горение руды. Из-за этого в городе началась паника, которая в декабре вылилась в протесты и стихийные митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU