Верховный суд России ужесточил приговор создателям террористической ячейки из Уфы

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-21T19:40:56+03:00

Всего на скамье подсудимых оказались 12 человек

Изменить размер текста: A A

Накануне Верховный суд России признал виновными в организации террористической деятельности 12 членов уфиской ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России).

Группу мужчин осудили на срок от 11 до 16,5 лет, отбывать наказание они будут в колонии строго режима. В пресс-службе управления ФСБ по Башкирии отметили, что двоим из них, Батыру Мухаметову и Булату Рахманову ужесточили наказание как организаторам ячейки.

- Члены соблюдали меры конспирации при проведении собраний, придерживались строгой внутренней дисциплины, иерархии, каждому участнику отводилась определенная роль и задача, - сообщает пресс-служба ФСБ по Башкирии.

Участники уфимской ячейки террористической организации были признаны виновными еще вфеврале 2019 года, но приговор первой инстанции – Приволжского окружного военного суда – был отменен. В Апелляционном определении Верховного суда России двоим участникам добавили сроки. Мухаметову добавили 6 месяцев, а Рахманову – три. Остальным членам группы приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU