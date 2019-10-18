На скамейке в центре Уфы поселилась куница

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-18T15:43:06+03:00

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В Кировском районе Уфы установили новый арт-объект. Теперь на скамейке перед концертным залом «Башортостан» сидит куница – символ города. Открытие скульптуры приурочили к 100-летию республики.

фото: ufacity.info

Любой горожанин может составить компанию уфимскому маскоту и сфотографироваться на его фоне. В пресс-службе Кировского района добавили, что куница является символом благосостояния и богатства. Скульптура уже набирает популярность среди местных жителей.

Герб Уфы с изображением куницы был утвержден 8 июня в 1782 году. Его автором стал Волков А.А.

ИСТОЧНИК KP.RU