На скамейке в центре Уфы поселилась куница
Новый арт-объект приурочен к 100-летию республики
фото: ufacity.info
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В Кировском районе Уфы установили новый арт-объект. Теперь на скамейке перед концертным залом «Башортостан» сидит куница – символ города. Открытие скульптуры приурочили к 100-летию республики.
фото: ufacity.info
Любой горожанин может составить компанию уфимскому маскоту и сфотографироваться на его фоне. В пресс-службе Кировского района добавили, что куница является символом благосостояния и богатства. Скульптура уже набирает популярность среди местных жителей.
Герб Уфы с изображением куницы был утвержден 8 июня в 1782 году. Его автором стал Волков А.А.
ИСТОЧНИК KP.RU