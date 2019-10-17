В колледже рассказали, где находится пропавшая под Уфой студентка

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-17T12:38:47+03:00

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Стала известна судьба пропавшей под Уфой 17-летней студентки Башкирского агропромышленного колледжа. Напомним, Зарема покинула стены общежития 10 октября и несколько дней не давала о себе знать. Перепугавшиеся сотрудники учебного заведения обратились в полицию с просьбой разыскать девушку.

Вчера «Комсомолке» удалось связаться с пропавшей в социальной сети. Она была в курсе, что ее ищут, однако совсем этого не смущалась. Тем не менее сегодня, 17 октября, девушку, наконец, нашли и вернули в колледж, где она продолжит обучение.

– Вернулась. С ней все в порядке. С ней беседу проводят, сейчас привезут на занятия. Нашло уфимское РУВД, – рассказали представители учебного заведения.

Напомним, ранее они также сообщали, что Зарема сбегала и до этого, но всегда возвращалась.

ИСТОЧНИК KP.RU