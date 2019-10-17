2019-10-17T11:21:42+03:00
Происшествия

На проспекте Октября в Уфе обнаружили трупы мужчины и женщины

Оба погибших находились в собственных квартирах
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшегоПолиция разбирается в обстоятельствах произошедшегоФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Уфе в расположенных на проспекте Октября квартирах обнаружены трупы мужчины и женщины. Их могли убить – на телах погибших криминалисты нашли гематомы и кровоподтеки.

Сообщение в полицию об обнаружении тела 48-летнего уфимца поступило вчера, 16 октября, около 16:30. Мужчина находился в собственной квартире в многоэтажном доме, расположенном рядом с «Театром кукол». Погибшего несколько раз ударили в область ребер. По данным источника UfacityNews.ru, давность трупа составляет один день.

Практически идентичный случай был зафиксирован в другом доме в районе той же остановки. В собственной квартире убили 79-летнюю пенсионерку. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы на теле и лице.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели горожан и составляют круг подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд в Уфе вынес приговор мужчине, который изнасиловал 10-летнюю девочку
В колледже рассказали, где находится пропавшая под Уфой студентка
«Не буду такой хабалкой как она!»: экс-кандидат на пост главы Башкирии вызвала на разборки Ксению Собчак
В день празднования 100-летия Мустая Карима полностью перекроют две улицы в центре Уфы
Возвращались домой: под Екатеринбургом погибли вахтовики из Башкирии
Радий Хабиров пообещал вручить приз за самый красивый башкирский танец
Под Уфой при столкновении с грузовиком насмерть разбился водитель внедорожника
«Ни весточки от дочки»: убитая горем мать из Башкирии разыскивает пропавшего ребенка
Житель Башкирии пытался изнасиловать свою пожилую мать
Роспотребнадзор обнаружил в двух реках Башкирии «незначительное превышение» вредных веществ
Эксперты выяснили, чего боятся жители Башкирии
Игрок «Салавата Юлаева» попал в топ-5 самых дорогих хоккеистов КХЛ
По улице Комсомольской в Уфе пустят новые маршруты
«У него семья, он не мог так поступить»: родственники уроженца Таджикистана, два года насиловавшего школьницу, выступили в его защиту
В Башкирии пьяный сожитель пациентки жестоко избил водителя скорой помощи
Пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе получат компенсацию до двух миллионов рублей
Молодой уфимец спровоцировал погоню с мигалками по ночному городу
Территорию за Южным автовокзалом в Уфе застроят многоэтажками
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
В правительстве Башкирии обсудили институт бизнес-шерифов
«И че, что меня полиция ищет?»: 17-летняя девочка из Уфы прокомментировала свою пропажу