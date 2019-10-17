На проспекте Октября в Уфе обнаружили трупы мужчины и женщины

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-17T11:21:42+03:00

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В Уфе в расположенных на проспекте Октября квартирах обнаружены трупы мужчины и женщины. Их могли убить – на телах погибших криминалисты нашли гематомы и кровоподтеки.

Сообщение в полицию об обнаружении тела 48-летнего уфимца поступило вчера, 16 октября, около 16:30. Мужчина находился в собственной квартире в многоэтажном доме, расположенном рядом с «Театром кукол». Погибшего несколько раз ударили в область ребер. По данным источника UfacityNews.ru, давность трупа составляет один день.

Практически идентичный случай был зафиксирован в другом доме в районе той же остановки. В собственной квартире убили 79-летнюю пенсионерку. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и множественные гематомы на теле и лице.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели горожан и составляют круг подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU