Возвращались домой: под Екатеринбургом погибли вахтовики из Башкирии

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-17T10:44:28+03:00

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Сегодня утром, 17 октября, в Свердловской области разбились три вахтовика из Башкирии. Они возвращались на родину после месячной смены в другом регионе. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на областной отдел пропаганды ГИБДД.

По данным дорожного ведомства, трагедия произошла около восьми часов утра на 195 километре трассы Екатеринбург – Тюмень. Водитель за рулем Renault двигался со стороны Тюмени в Екатеринбург и, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ДАФ.

В результате жесткого столкновения погибли трое мужчин из Renault – водитель и два пассажира. Все они возвращались домой в Башкирии после вахты.

Инспекторы при обследовании состояния улично-дорожной сети на месте аварии не выявили никаких недостатков. Местная ГИБДД начала разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU