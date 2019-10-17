2019-10-17T09:33:35+03:00
Общество

Радий Хабиров пообещал вручить приз за самый красивый башкирский танец

Для того чтобы поучаствовать в спонтанном конкурсе придется найти жителя другого региона
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жители Башкирии поборются за личный приз ХабироваЖители Башкирии поборются за личный приз ХабироваФото: Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров спонтанно организовал конкурс на лучший башкирский танец. Победителю он пообещал приз. Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетях.

– Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают... Наоборот, люди радуются и фотографируют их, – написал Хабиров.

Вдохновившись роликами с танцами из интернета, глава Башкирии решил учредить конкурс. На кону – некий «личный приз», который Хабиров пообещал вручить через «пару месяцев». Для участия нужно снять на видео, собственно, сам танец. Его необходимо исполнить вместе с жителем другого региона или страны. К слову, в комментариях к посту ВКонтакте первые претенденты уже отправили свои работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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