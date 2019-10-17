Радий Хабиров пообещал вручить приз за самый красивый башкирский танец
Радий Хабиров спонтанно организовал конкурс на лучший башкирский танец. Победителю он пообещал приз. Об этом руководитель региона написал на своих страницах в соцсетях.
– Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают... Наоборот, люди радуются и фотографируют их, – написал Хабиров.
Вдохновившись роликами с танцами из интернета, глава Башкирии решил учредить конкурс. На кону – некий «личный приз», который Хабиров пообещал вручить через «пару месяцев». Для участия нужно снять на видео, собственно, сам танец. Его необходимо исполнить вместе с жителем другого региона или страны. К слову, в комментариях к посту ВКонтакте первые претенденты уже отправили свои работы.
ИСТОЧНИК KP.RU