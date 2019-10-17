2019-10-17T08:45:41+03:00
Общество

«Ни весточки от дочки»: убитая горем мать из Башкирии разыскивает пропавшего ребенка

Девушка ушла из дома 13 октября
Эльвина АПАРИНА
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Под Уфой в деревне Федоровка пропала 19-летняя Клара Зиянгирова. Как рассказала «Комсомолке» мать девушки, ее дочь ушла из дома 13 октября. С тех пор о ней нет ни одной новости.

- Ни весточки от дочки. Заявление написано, но никто не ищет. Понятия не имею, где она, раньше никогда не пропадала, - сказала Эльвира.

Родные пытаются найти дочь через социальные сети и полицию.

Приметы: рост 161 см, волосы средней длины рыжие, глаза карие;

Была одета в синее пальто и черные джинсы.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в полицию 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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