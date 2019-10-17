«Ни весточки от дочки»: убитая горем мать из Башкирии разыскивает пропавшего ребенка
Девушка ушла из дома 13 октября
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Под Уфой в деревне Федоровка пропала 19-летняя Клара Зиянгирова. Как рассказала «Комсомолке» мать девушки, ее дочь ушла из дома 13 октября. С тех пор о ней нет ни одной новости.
- Ни весточки от дочки. Заявление написано, но никто не ищет. Понятия не имею, где она, раньше никогда не пропадала, - сказала Эльвира.
Родные пытаются найти дочь через социальные сети и полицию.
Приметы: рост 161 см, волосы средней длины рыжие, глаза карие;
Была одета в синее пальто и черные джинсы.
Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в полицию 02.
ИСТОЧНИК KP.RU