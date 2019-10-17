Житель Башкирии пытался изнасиловать свою пожилую мать

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-17T08:09:39+03:00

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В башкирском городе Стерлитамаке 42-летний местный житель пытался изнасиловать свою 64-летнюю маму. Преступление произошло в квартире одной из многоэтажек города еще 18 сентября, однако о преступлении стало известно только вчера, 16 октября, когда мужчина сам во всем сознался. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на информация собственного источника.

Сейчас обвиняемый по уголовной статье «насильственные действия сексуального характера» находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Ранее мужчина уже представал перед судом за неуплату алиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU