Эксперты выяснили, чего боятся жители Башкирии
Согласно рейтингу «Национального рейтинга тревожности», жителей Башкирии больше всего беспокоит проблема гибели пчел.
Напомним, что о массовом море насекомых сообщали из многих регионов страны. Уже сейчас известно, что в случае с Башкирией, пчелы гибли из-за химикатов, которыми фермеры обрабатывали свои поля.
Создатели рейтинга тревожности изучали запросы пользователей интернета из определенных регионов. Если говорить про «уникальные» страхи, то в третьем квартале 2019 года жителей Башкирии больше всего беспокоит проблема массовой гибели пчел. Среди самых популярных «тревожных» тем жителей всей страны присутствуют фобии стихийных бедствий, произвола властей и авиакатастроф.
ИСТОЧНИК KP.RU