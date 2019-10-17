Эксперты выяснили, чего боятся жители Башкирии

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-17T06:31:40+03:00

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Согласно рейтингу «Национального рейтинга тревожности», жителей Башкирии больше всего беспокоит проблема гибели пчел.

Напомним, что о массовом море насекомых сообщали из многих регионов страны. Уже сейчас известно, что в случае с Башкирией, пчелы гибли из-за химикатов, которыми фермеры обрабатывали свои поля.

Создатели рейтинга тревожности изучали запросы пользователей интернета из определенных регионов. Если говорить про «уникальные» страхи, то в третьем квартале 2019 года жителей Башкирии больше всего беспокоит проблема массовой гибели пчел. Среди самых популярных «тревожных» тем жителей всей страны присутствуют фобии стихийных бедствий, произвола властей и авиакатастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU