Игрок «Салавата Юлаева» попал в топ-5 самых дорогих хоккеистов КХЛ

СЕГОДНЯ 06:10 2019-10-17T06:10:02+03:00

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Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получает по 120 миллионов рублей «чистыми» за один сезон в уфимской команде.

Свой уже традиционный рейтинг зарплат опубликовал портал «Спорт Экспресс». Он учитывает заработок хоккеистов «белыми» - без всевозможных бонусов, которые атлеты получают за сезон (например, за победы команды или заброшенные шайбы).

В списке из 54 самых высокооплачиваемых уфимских хоккеистов предсказуемо оказались игроки легионерского звена — Линус Умарк, Филипп Ларсен, Юха Метсола и Теему Хартикайнен. Шведу предлагают по 120 миллионов рублей за сезон, датчанину 80, а двум оставшимся финнам по 70.

По данным прошлогоднего исследования, Умарк получал на 50 миллионов рублей больше. Также тогда в списке числился Антон Бурдасов с зарплатой в 100 миллионов за сезон. Сейчас российский нападающий играет в питерском СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU