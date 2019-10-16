Уфимского мажора на дорогой иномарке лишили прав

СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-16T06:46:00+03:00

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Мажора из Уфы, который лихачил на ставшей уже знаменитой синей BMW, лишили водительских прав. Артур Газизов не сможет сесть за руль в ближайшие восемь месяцев – теперь парень сможет оценить все преимущества такси и общественного транспорта. Об этом сообщает телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на источник в столичной госавтоинспекции.

Напомним, молодой водитель на тонированной иномарке катался по встречке на проспекте Октября со скоростью 150 км/ч, нарушив попутно более 30 пунктов ПДД. Вскоре после этого парня заметили на парковке торгового центра. Там он совершал опасные маневры, чем и привлек внимание сотрудников ГИБДД. Тогда мажором заинтересовался лично Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU